Apple, Amazon, Netflix : combien de milliards faut-il pour produire des blockbusters ?

De grands espoirs, mais un petit budget

CODA

Cherry

Apple et les sous-traitants

Killers of the Flower Moon

Argylle

Napoleon

Elle compte d'ailleurs beaucoup sur Silo, sa nouvelle dystopie explorant un monde post-apocalyptique des plus sombres et sensé concurrencer The Last Of US Ainsi, l'expérience réussie deetaurait donné des ailes à la firme de Cupertino, qui regarde désormais -avec envie- du côté de salles obscures. En effet, elle serait tentée de-tout du moins, des films plus grand public-, peut-être deà son service de streaming et pourquoi pas créer des évènements culturels.C'est la somme qu'Apple entend consacrer cette année pour produire des contenus à succès à destination d'Apple TV+ mais pas seulement. Mais cela sera-t-il suffisant ?Pour servir cet objectif, il lui faut toutefois augmenter ses budgets cinéma, et sans doute bien plus que ça. En effet, à titre de comparaison, cette année,En attendant, Apple est déjà entrée en négociation avec plusieurs distributeurs tiers pour collaborer à la sortie de contenus Apple TV+ au cinéma cette année :de Martin Scorsese,de Matthew Vaughn etde Ridley Scott. Les films devraient être diffusés dans les salles du monde entier pendant au moins un mois.Mais elle s'inquiète des frais élevés et des budgets de marketing que ces partenaires exigeraient (évidement Foxconn n'a pas encore ouvert de filiale cinéma...)