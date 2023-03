Inspirée par Ted Lasso, Apple voudrait diffuser du foot anglais

La premier league sur AppleTV+ ?

Aujourd'hui c'est à nouveauqui confirme une précédente rumeur, non pas Mark Gurman, mais Giles Turner, son collègue spécialisé dans les rubriques sportives. En effet, Apple envisage de faire une offre afin d’acquérir les droits de diffusion des matchs du championnat anglais Ainsi, le contrat permettrait. Les droits seraient concédés pour. Ils sont actuellement détenus par Sky Sports, BT Sport et Amazon Prime Video pour la saison 2022/23, pour un montant de 5,1 milliards de livres (5,65 milliards d'euros).En effet, contrairement à la MLS (Major League Soccer, détenue pour dix ans par Apple) la League anglaise ne propose, mais un partage des droits de diffusion entre plusieurs services de streaming.Alors que la saison 3 de Ted Lasso a débuté le 15 mars dernier, l, qui ne souhaite pas rester à coté de l’emballement médiatique autour de ce sport. Ainsi, dernièrement elle a proposé le documentaire Real Madrid: Until The End . Un film présenté par David Beckham.Il permet de découvrir les joueursen tête) en coulisses pendant la saison 2021-2022. Un moment fort pour cette dernière, qui a vu le club remporter de nombreux titres, dont le Championnat d'Espagne (pour la 35e fois) et surtout sa 14e Ligue des champions, établissant là aussi un nouveau record.Enfin rappelons que, dans un autre domaine,, suivie de près la semaine suivante, par le Friday Night Baseball. Apple et la Major League Baseball (MLB) ont annoncé que le Friday Night Baseball sera disponible pour tous les abonnés d'Apple TV+, chaque vendredi tout au long de la saison régulière.Pour le public,, et ce, dans 60 pays. Les deux partenaires ont dévoilé le calendrier complet des rencontres pour la première moitié de la saison, jusqu'au 30 juin.