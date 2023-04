AppleTV+ est disponible aujourd'hui pour les abonnés Canal+

Une offre dès ce soir !

The Morning Show

Bonne nouvelle ! Apple TV+ est désormais inclus dans votre abonnement.



Découvrez vite les séries et films Apple Original primés : drames à succès, comédies au casting prestigieux, documentaires inédits, programmes jeunesse et plus encore.



Rendez-vous ce soir à 21H sur CANAL+ pour découvrir la série The Morning Show.



L'équipe CANAL+



Pour les plus impatients, rassurez-vous : tous les contenus Apple TV+ arriveront au fur et à mesure sur myCanal(2); vous pourrez bientôt bénéficier de l'intégralité du catalogue.

UN ACCORD CONFIDENTIEL ET UNE NOUVELLE STRATÉGIE

Il s'agirait d'un accord pluriannuel qui sera valable dans un premier temps en France et en Suisse. Mais il est question de l'étendre également en République Tchèque et à la Slovaquie, où Canal+ est présent. Par cette opération, AppleTV + n'augmentera pas son nombre d'abonnés mais ce partenariat lui permettra d'augmenter son audience et peut-être par ricochet de donner envie ou de séduire de nouveaux clients.