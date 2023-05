Apple TV+ : le tournage de Severance suspendu par la grève des scénaristes américains

The Afterparty

. En effet, Apple TV+ a déjà repoussé le lancement de la deuxième saison de sa série comiqued'avril à juillet. Le contexte aurait également motivé le rachat des, actuellement diffusé et racheté à un studio indépendant.En effet, des membres de la WGA ont organisé un piquet de grève hier, devant les York Studios. Par solidarité, les membres de l'IATSE et des Teamsters ont refusé de franchir la ligne.Apparemment, les relations entre les deuxDan Erickson et Mark Friedman ne sont plus au beau fixe, entrainant un énorme retard dans la production. Selon diverses sources, les deux hommes ont fini par se haïr avant même la première de la saison 1.mais il aurait été convaincu de rester par Ben Stiller, le réalisateur de la série. En outre, on découvre d’autres problèmes du côté de l’écriture du scénario et du budget. Malgré tout, Apple TV+ continue d’y croire et souhaite produire deux saisons supplémentaires.Pour rappel,La plateforme créé en moyenne 5 nouveaux contenus par mois, ce qui lui assure des nouveautés pour les 8 prochains mois. À ce rythme, son stock pourrait s'épuiser très rapidement...