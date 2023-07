Apple TV+ ; Brad Pitt, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Joaquin Phoenix

fondation saison 2, c’est parti !

ET LES AUTRES PROGRAMMES DU JOUR ?

thriller à haut indice d'octane

Napoleon

le film est un regard original et personnel sur les origines de Napoléon et son ascension rapide et impitoyable, vu à travers le prisme de sa relation addictive et souvent volatile avec sa femme et véritable amour, Joséphine, interprétée par Vanessa Kirby

La suite de Physical

The Super Models

The Super Models

The Changeling

Un peu de F1 pour finir ?

. Alors que les Cléons s'effondrent, une reine vengeresse complote pour détruire l'Empire de l'intérieur. Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentalics avec des capacités spéciales qui menacent de modifier la psychohistoire elle-même.Pendant ce temps, la Fondation et l'Empire sont sur une trajectoire de collision pour la guerre avec le destin de l'humanité dans la balance.Afin de bien se remémorer les événements des précédents épisodes, Cupertino a publié un récap vidéo de trois minutes.. On pourra découvrir Tiffany Haddish, Sam Richardson et Zoë Chao, chacun reprenant son rôle pour la deuxième saison, aux côtés des nouveaux personnages, interprétés par John Cho, Paul Walter Hauser, Ken Jeong, Anna Konkle, Poppy Liu, Elizabeth Perkins, Jack Whitehall, Zach Woods et Vivian Wu.Depuis deux semaines, Apple diffuse la toute Hijack . Ce, permet de suivre en temps réel les sept heures de vol d'un avion détourné alors qu'il se rend à Londres.Du côté des autres programmes existants, on trouve bien évidemment l'épisode 10 de Platonic . On pourra suivre la suite la saison 2 de Swagger , laou de la nouvelle série -coproduction entre Apple Studios et New Regency- avec Tom Holland et Amanda Seyfried : The Crowded Room (épisode 8). Ce thriller retrace l’histoire d’un homme arrêté après une fusillade à New York en 1979.Sur un scénario de David Scarpa, le film mettra en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle de l'empereur. Apple indique queLa comédie, avec également Zooey Deschanel, reviendra le mercredi 2 août sur Apple TV+.Toujours situé dans ledans les années 1980, "Physical" suit Sheila Rubin alors qu'elle se transforme d'une femme au foyer en un star du fitness. Pour cette troisième et dernière saison de la série, Sheila trouve son statut remis en cause par la nouvelle concurrence de Kelly Kilmartin (Zooey Deschanel), qui devient bien plus qu’une simple menace professionnelle., dont la première aura lieu le 20 septembre prochain.On pourra ainsi retrouver les mannequins emblématiquesBasé sur le livre à succès acclamé du même nom de Victor LaValle, « The Changeling » se veut un conte de fées pour adultes, une histoire d'horreur, une fable sur la parentalité et une odyssée périlleuse à travers une ville de New York bien étrange. En plus de LaKeith Stanfield, la série met en vedette Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson et la star invitée spéciale Malcolm Barrett.Le weekend dernier, à l'occasion du, Silverstone a accueilli les premiers jours de tournage du film sur l'univers de la F1, avec Brad Pitt et Damson Idris.Ce long-métrage réalisé par(Top Gun : Maverick), et produit par Apple et(Armageddon, Pearl Harbor, Pirates des Caraïbes) suit les aventures d’une écurie fictive -APX GP-, dont on a pu apercevoir le stand et les pilotes entre Mercedes et Ferrari. On sent quand même le gros blockbuster…