La technologie Dolby Atmos FlexConnect va-t-elle révolutionner le son des TV ?

Dolby Atmos FlexConnect

Les consommateurs ne devraient pas avoir à déplacer leurs meubles pour obtenir un meilleur son, mais plutôt le son devrait s'adapter à eux. Dolby Atmos FlexConnect est une toute nouvelle catégorie d'expérience qui offre aux consommateurs la liberté et la flexibilité de choisir la manière dont ils veulent installer leurs appareils audios tout en bénéficiant d'une expérience immersive Dolby Atmos exceptionnelle.

Un partenariat avec TCL

Nous sommes très fiers de faire un grand pas en avant dans l'avenir de l'audio immersif avec ce nouveau partenariat avec Dolby. Offrir des expériences exceptionnelles à nos clients est au cœur de notre démarche. Avec Dolby Atmos FlexConnect, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un son immersif incroyable, peu importe comment ils disposent leurs appareils audios. Nous sommes impatients de présenter cette nouvelle expérience sonore personnalisée avec notre prochaine gamme de téléviseurs et de d’enceintes sans fil.

. Cette nouveauté permettra d'ajouter des enceintes compatibles afin d'étendre le système audio d'un téléviseur et ainsi d'obtenir un rendu plus immersif. Selon Dolby, la technologie optimisera automatiquement la configuration en analysant le rendu au sein de la pièce d'écoute grâce aux microphones de la TV et obtenir. Selon John Couling, Senior Vice-Président du Divertissement chez Dolby Laboratories :La firme annonce. Dolby annonce une configuration simple et rapide ainsi qu'un équilibrage audio performant et dynamique. Selon Frédéric Langin, Directeur Commercial de TCL Europe :Reste évidemment à savoir ce que cela donnera en usage réel. Les enceintes compatibles devront disposer du matériel adéquat pour offrir un expérience intéressante en Dolby Atmos, avec des haut-parleurs orientés vers le haut pour les effets verticaux.(trop ?)