Le plafond devient un écran géant avec ce vidéoprojecteur BenQ

Benq GV31: projetez au plafond

Compatible AirPlay

Il arrive parfois qu'une pièce soit trop petite, trop encombrée de meubles et décorations, ou encore que les murs soient texturés ou d'une couleur trop vive pour permettre de projeter une vidéo confortablement. S'il est toujours possible de s'arranger en bidouillant un support afin d'amuser ses enfants dans une chambre (vous sentez l'expérience qui parle ?),En effet,. Bien entendu, il est également envisageable de choisir un autre angle, et la correction automatique du trapèze ainsi que la mise au point, également automatique, se chargeront d'adapter l'image au mieux.Le GV 31 est un vidéoprojecteur DLP LED offrant une image en Full HD avec une luminosité maximum de 300 lumens ANSI (il faudra donc disposer d'un environnement plongé dans le noir pour en profiter pleinement).(180 min d'autonomie en vidéo, 300 en audio).L'appareil propose. Ce dernier permettra, entre autres, de relier une Nintendo Switch au projecteur tout en la rechargeant (il est possible de connecter l'appareil au secteur via l'alimentation fournie)., Chromecast, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 et capable de projeter une image de 80 pouces à 2,10m (100" à 2,7m).