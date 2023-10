La version longue du Napoléon de Ridley Scott sera diffusée sur Apple TV+

4h30 pour la version Director's cut de Napoléon

Et si on décortiquait le trailer ?

du mythique chapeau de Napoléon aux uniformes des grenadiers en passant par Vizir, le cheval de l’empereur

Dans une récente interview,. Qualifiée de, cette dernière mettrait plus l’accent sur la vie de Joséphine avant qu'elle ne rencontre Napoléon.Dans une seconde interview,! Celui-ci a en effet décidé de profiter pleinement de cette possibilité que lui offrait la plateforme de streaming par rapport aux contraintes de la distribution en salle (ce qui donnera aussi un bon coup de boost au service pour la fin de l’année.On peut supposer qu'Apple TV+ diffusera les deux versions -une première pour la plateforme. Rappelons que Napoléon est le deuxième film d'Apple à obtenir une sortie en salle avant sa diffusion sur Apple TV+. Le premier sera en effetOn en profite pour vous proposer de redécouvrir. En tant que référente pour l’histoire napoléonienne au musée de l’Armée, elle dispose donc de toutes les compétences nécessaires pour commenter -non sans humour- les scènes clés montrées dans la vidéo.Elle en profite pour rappeler l'existence de la remarquable collection d’objets relative à Napoléon Bonaparte, ses armées et ses maréchaux abritée au sein du musée de l'Armée !