Apple se prépare à la sortie de Killers of the Flower Moon (vendredi)

Killers Of The Flower Moon

Règne de la terreur

Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI

Malédiction !

Un peu de chimie culinaire

On y découvre un extrait où William Hale (Robert De Niro) fait pression sur son neveu Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), lui rappelant l’importance de sécuriser l'héritage de son épouse.Pour rappel, le film se situe dans les années 1920 en Oklahoma et relate, celle des meurtres des membres de la nation Osage. Cette série de crimes est connue sous le nom de. Le film est d'ailleurs basé sur le livre de David GrannIl n’y a plus que quelques jours à attendre pour le découvrir dans les salles obscures, où il sera diffusé à compte de ce vendredi 20 octobre. Précisons que le film a tout de même coûté, dont 25 millions rien que pour Leonardo DiCaprio . Sans compter des millions supplémentaires en marketing !On pourra y découvrir Alex Vanderhouven, victime d’un mauvais sort familial qui le transforme en pierre. Ce sera à sa famille (sa femme et ses deux enfants) qu’il revient de lever le sortilège en remettant les artefacts volés par leurs ancêtres, dans leurs maisons légitimes.Se déroulant au début des années 1950, elle suit Elizabeth Zott (interprétée par Brie Larson), dont le rêve d'être scientifique est mis à mal dans une société patriarcale.Quand elle se retrouve, elle accepte un emploi d'animatrice dans une émission de cuisine télévisée, et se propose d'enseigner à une nation de femmes au foyer négligées - et aux hommes qui écoutent soudainement - beaucoup plus que des recettes.