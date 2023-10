Apple veut vous faire jouer au pickleball (c’est bon pour la Santé)

Apple, fan de pickleball

en évidence les avantages potentiels pour la santé des deux activités

250 000 entrainements analysés !

l’observation du comportement des participants, associée aux données d'activité et de capteurs de l'Apple Watch, ont aidé les chercheurs à mieux comprendre les facteurs affectant la santé et la mobilité cardiaques au fil du temps

Pour ajouter un nouvel exercice sur l'Apple Watch, il convient d'aller dans l'app Exercice, puis de scroller tout à la fin pour trouver la rubrique "ajouter un exercice". Ces derniers sont classés par ordre alphabétique.

Pour ceux qui ne connaissent pas, il se joue avec une raquette pleine sur un terrain mesurant moins d’un tiers de celui dévolu au tennis. Deux ou quatre joueurs s’affrontent en se renvoyant une balle en plastique dur.Grâce à l’ Apple Watch , Apple a collecté, mettant. Apparemment, les premiers ont passé en moyenne moins de temps dans les zones de fréquence cardiaque à intensité plus élevée et ont eu une fréquence cardiaque de pointe moyenne moins élevée que les joueurs de tennis (soit 143 battements par minute contre 152 battements par minute ).. Ainsi, les chercheurs ont constaté que les entraînements de pickleball étaient légèrement plus longs que les entraînements de tennis en moyenne - 90 minutes contre 81 minutes, respectivement - et ont constaté une plus grande variabilité dans le temps joué.Selon cette étude,. À noter enfin que, la pratique d'un sport aurait en effet tendance à limiter les épisodes dépressifs !