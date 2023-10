Apple prépare bien une nouvelle app TV !

Centraliser les contenus

Proposer une nouvelle expérience utilisateur

Comme l’avait prévu Mark Gurman il y a quelques jours,. Aussi voit-on apparaitre dans cette bêta, unequi facilite la navigation et la recherche de contenus à regarder.: Rechercher, Regarder maintenant, Apple TV+, Pass de saison MLS, Boutique et Bibliothèque.Mais elle regroupe également les contenus des différentes applications et services de streaming, et pas seulement Apple TV+., et ce, afin d'encourager les consommateurs à privilégier les contenus de la Pomme. Notons que cette bêta de tvOS 17.2 inclut toujours les applications iTunes d'Apple, même si cette dernière est supposée disparaitre avec la nouvelle app TV.Quoiqu'il en soit,. Ainsi c'est une véritable refonte du système actuel -qui est un peu vieillissant et désorganisé-, avec notamment la suppression de l'application iTunes Store sur les iPhone et les iPad.. Cette décision n'est guère surprenante, puisque l'application TV héberge déjà des films et des émissions achetés ou à acheter pour certaines, du contenu Apple TV+ et des chaînes tierces auxquelles les clients peuvent s'abonner.Il y a quelques jours, Mark Gurman évoquait un changement de design salutaire, pour sortir d’une navigation peu optimisée et une interface confuse, ne présentant pas les options habituelles comme le font d'autres applications nettement mieux conçues (Netflix ou Disney+).