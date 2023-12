Netflix Essentiel à 10,99€, c’est fini !

Quels sont les abonnements restants ?

Essentiel

L’offre Essentiel n’est plus proposée. Si vous modifier votre offre, vous ne pourrez pas revenir à Essentiel

Standard avec pub

Standard

Premium

Il fallait bien s'y attendre, le dernier abonnement sans publicité n'avait pas trop bougé. Pour rappel, il permettait de regarder et de télécharger des contenus en HD (720p), sans pub et sur un seul appareil à la fois (smartphone, ordinateur, TV).Comme on peut le voir sur la grille des tarifications (si on est abonné à cette offre), un bandeau bleu s’affiche :. Une mention qui est rappelée un peu loin… Pour les nouveaux abonnés, le changement est immédiat, pour les abonnés actuels à cette formule, il est possible d’en profiter encore un peu avant le changement que la firme ne manquera pas de proposer….Pour le reste, d’après le site de Netflix, on a donc le choix entre, restant respectivement à 5,99 euros et 13,49 euros par mois.. Il propose les mêmes fonctions que l'essentiel mais étendues à quatre appareils, avec l'Ultra HD 4K.