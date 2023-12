NordVPN débarque sur l'Apple TV !

Un VPN pour quoi faire ?

Les utilisateurs oublient souvent que les téléphones portables et les ordinateurs ne sont pas les seules portes d'accès à leur réseau pour les cybercriminels. La smart TV étant généralement connectée à Internet, elle peut également être piratée et les cybercriminels peuvent espionner les utilisateurs, voler des données ou même essayer d'accéder à d'autres appareils sur le réseau domestique. Une application VPN dédiée à l'Apple TV permettra à nos utilisateurs d'assurer leur sécurité et de protéger leur vie privée. De plus, le VPN peut même améliorer l'expérience de streaming en augmentant la confidentialité des utilisateurs.

L'App NordVPN est disponible sur l'Apple TV

Pour rappel,. Même votre fournisseur d'accès ne pourras pas accéder à vos informations, qui sont alors chiffrées de bout en bout. La mise en place d'un VPN permet ainsi de payer moins cher certains abonnements , de contourner les restrictions géographiques (et donc de regarder gratuitement les grands prix de Moto GP et de Formule 1 via la RTBF, Disney+, HBO, Hulu...), des sites qui pourraient être bloqués depuis votre localisation, et de consulter les contenus français depuis l'étranger (par exemple pendant les vacances). Selon Vykintas Maknickas, responsable de la stratégie produit chez NordVPN :Si vous disposez déjà d'un abonnement NordVPN, ou si vous comptez vous en offrir un (actuellement, la firme offre 3 mois + une carte cadeau Amazon de 10€ sur la formule 2 ans à 2,99 euros par mois),, en sus de vos autres périphériques.