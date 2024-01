Apple part à la conquête du ciel et des tapis rouges !

Masters of the Air

Bloody Hundredth

une confrérie unie par le courage, les défaites et les victoires

prix psychologique et émotionnel payé par ces jeunes hommes alors qu’ils contribuaient à détruire l’horreur du Troisième Reich hitlérien …/… Certains ont été abattus et capturés ; certains ont été blessés ou tués. Et certains ont eu la chance de rentrer chez eux. Quel que soit le sort de chacun, un tribut a été imposé à tous

Le Monde Maxi de Sago Mini

Apple subventionne la culture amérindienne

les deux bénéficiaires de subventions se consacrent à amplifier les voix et les expériences des peuples amérindiens. En mettant l'accent sur les longs métrages et le travail épisodique, le programme du Sundance Institute offre des laboratoires, des bourses, des projections et des séances de rétroaction individuelles pour les conteurs d'origine amérindienne. Le National Museum of the American Indian travaille à éduquer le public sur ces cultures à ses sites à Washington, D.C., et à New York

Apple présente aux NAACP Image Awards

STILL : A Michael J. Fox Movie

Killers of the Flower Moon repart au ciné

Et le meilleur pour la fin !

Argylle

Tout d'abord,. On pourra découvrir la vie des pilotes de chasse, qui ont risqué leur vie au sein du 100e groupe de bombardement, le, alors qu'ils mènent de périlleux raids de bombardement sur l'Allemagne nazie.Toujours avec son verbe, Apple décrit le. Le public n’est effectivement pas du tout le même à Sagoville, où Harvey adore jouer et trouver de nouvelles façons de s’amuser.Sinon, Apple vient de dévoiler des subventions auet au. Selon Cupertino,Apple vient de recevoir des nominations aux, organisés par la, pour les sérieset, aux côtés du documentairedans, la meilleure actrice dans une série dramatique pourOctavia Spencer dans, la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique pour Nicole Beharie dansEnfin, pour, on notera sa présence dans la catégorie de la meilleure photographie dans un long métrage pour C. Kim Miles, Julia Liu, Clair PopkinEnfin, en partenariat avec Paramount Pictures , et suite à ses 10 nominations aux Oscars,. En attendant, on patiente toujours pour l'avoir sur Apple TV !Rappelons que le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon concourt dans dix catégories (un beau record) :(aux côtés de Barbie et Oppenheimer hein...),(Martin Scorsese),(Lily Gladstone), Meilleur second rôle (Robert DeNiro), Meilleure musique de film (Robbie Robertson), Meilleure chanson originale (Wahzhazhe (A Song For My People par Osage Tribal Singers), Meilleur montage (Thelma Schoonmaker), Meilleure photographie (Rodrigo Prieto), Meilleurs décors (Production Design: Jack Fisk; Set Decoration: Adam Willis), Meilleurs costumes (Jacqueline West).On a pu ainsi retrouver un tapis rouge bien prestigieux avec Bryce Dallas Howard,, John Cena, Dua Lipa, Samuel L. Jackson et le réalisateur, scénariste et producteur Matthew Vaughn.Le film sortira dans les cinémas du monde entier, en partenariat avec Universal Pictures, le 2 février 2024, avant une diffusion mondiale en streaming sur Apple TV+ (là encore mystère sur la date). Il s’agit d’une comédie d'action, où Bryce Dallas Howard est Elly Conway, l'auteure recluse d'une série de romans d'espionnage à succès, dont le bonheur consiste en une nuit à la maison avec son ordinateur et son chat, Alfie.