Quand Apple tease sur la saison 2 de Severance...

Rien ne va plus sur le tournage de Severance !

. Cette firme particulière a développé une technique de management aussi redoutable que totalement surréaliste. En effet, tous les employés subissent une opération chirurgicale qui sépare leur vie privée de leur sphère professionnelle. Cette expérience va donc être remise en question et l'on ne vous en dira pas plus !En attendant la saison 2, Apple ne cesse de lâcher des petits teasing comme ce postAlors serait-ce un indice ou un simple rappel pour aller voir / découvrir la série ? Evidemment, les fans tapent du pied sur les réseaux sociaux ! A quand la suite....Depuis, le tournage de la saison 2 a été retardé en 2023 avec la grève des scénaristes et des acteurs d'Hollywood.Apparemment, les relations entre les deuxDan Erickson et Mark Friedman n'étaient plus au beau fixe, entrainant un énorme retard dans la production. Selon diverses sources, les deux hommes ont fini par se haïr avant même la première de la saison 1.mais il aurait été convaincu de rester par Ben Stiller, le réalisateur de la série. En outre, on découvre d’autres problèmes du côté de l’écriture du scénario et du budget. Malgré tout, Apple TV+ continue d’y croire et souhaitait produire deux saisons supplémentaires.Pour rappel,La plateforme créé en moyenne 5 nouveaux contenus par mois, ce qui lui assure des nouveautés pour les 8 prochains mois. À ce rythme, son stock pourrait s'épuiser très rapidement...