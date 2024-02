Amazon Prime Video : il faudra payer pour retirer la pub... et retrouver le Dolby Atmos

Amazon Prime Video : 2,99$ pour retirer la pub...

continuer à investir et offrir du contenu convaincant et de qualité à ses clients,

...et retrouver le Dolby Atmos et Dolby Vision !

Depuis le 29 janvier,. La firme avait prévenu par mail de ce changement qui est également arrivé au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada. Amazon propose une nouvelle option à 2,99 dollars par mois afin de se passer de l'affichage de publicités qui peuvent représenter jusqu'à 3 minutes et 30 secondes par heure de contenu visionné.Dans son communiqué, le géant de la vente en ligne avait assuré que ce changement était nécessaire pour pouvoiret avait indiqué(sans donner de date).Cette nouvelle option à 2,99 dollars par mois cachait également une autre petite surprise, puisqu'elle permet certes de retirer la publicité,. Non seulement ces fonctions étaient disponibles auparavant au sein de la formule de base, mais leur retrait n'a pas été officiellement annoncé aux abonnés.Les abonnés Prime qui ne voudront pas payer cette nouvelle dîme devront donc(pour ceux qui disposent de l'équipement adéquat). Ce faisant, Amazon suit donc l'exemple de Netflix et Disney+ qui proposent des publicités ou une qualité audio/vidéo réduite, à moins de payer un supplément. Reste à savoir comment les clients vont accueillir ces changements.Contrairement à Netflix et Disney+,, comme la livraison plus rapide, l'accès au service Prime Video et Amazon Music ou encore un abonnement offert à une chaine Twitch par mois pour 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.