La pub débarque sur Amazon Prime Video ! Allez-vous payer pour la retirer ?

De la publicité dès aujourd'hui sur Amazon Prime Video aux US

Jusqu'à 3min30 de pub par heure de contenu

pouvoir continuer à investir et offrir du contenu convaincant et de qualité

Comme indiqué au sein d'un mail envoyé aux abonnés Prime américains,, Ce changement est effectif dès aujourd'hui aux US, et devrait également arriver très prochainement au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada. Dans le communiqué, Amazon indiquait queCe changement serait. Les abonnés Prime résidant dans les pays concernés recevront une notification les informant des changements à venir et leur offrant la possibilité d'opter pour la formule sans publicité plusieurs semaines avant la mise en place des réclames.Aux US,Pour rappel, l'abonnement Prime offre plusieurs avantages comme la livraison plus rapide, l'accès au service Prime Video et Amazon Music ou encore un abonnement offert à une chaine Twitch par mois pour 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.