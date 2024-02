On sait quand Napoléon arrivera sur Apple TV !

NAPOLÉON is coming !

fantastique

Killers of the Flower Moon

The Dynasty: New England Patriots

Pour l’heure, le communiqué d’Apple ne mentionne rien sur la version qui sera diffusée.En effet,, la première de 158 minutes (soit un peu plus de deux heures et demie) et une Director's cut de quelques 270 minutes. Qualifiée de, cette dernière mettrait plus l’accent sur la vie de Joséphine avant qu'elle ne rencontre Napoléon.Mais il est donc fort possible qu'Apple TV+ diffuse les deux versions. Dans une interview,(mais on ne sait pas quand) ! Celui-ci a en effet décidé de profiter pleinement de cette possibilité que lui offrait la plateforme de streaming par rapport aux contraintes de la distribution en salle, ce qui donnera aussi un bon coup de boost au service.Le premier était, qui est sorti dans les cinémas du monde entier le 20 octobre. Mais pour un budget de production de 200 millions de dollars, le film n’a rapporté que 218 millions au niveau mondial et un bien maigre 61 millions aux États-Unis. Si ce n’est pas un flop total, le score reste mesuré.: Meilleurs décors (Production Design: Arthur Max; Set Decoration: Elli Griff), Meilleurs costumes (Janty Yates et Dave Crossman), Meilleurs effets visuels (Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco and Neil Corbould).C’est en effet ce vendredi que sort l’histoire des New England Patriots, avec l’emblématique coach Bill Belichick et son non moins emblématique quaterback Tom Brady et le propriétaire de la franchise Robert Kraft.Réalisé par le cinéaste Matthew Hamachek, " The Dynasty: New England Patriots " raconte en effet la montée et la course historique des Patriots sur une durée de 20 ans pendant l'ère Brady - Belichick - Kraft. En s'appuyant sur des milliers d'heures de séquences vidéo et de fichiers audio inédits provenant des archives de l'organisation des Patriots, on découvre les joueurs, entraîneurs et dirigeants des Patriots, avec des confessions des officiels de la ligue et des grands rivaux de cette dynastie sportive.