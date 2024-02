Apple s'offre Lionel Messi, le temps d'une pub !

A Fond la pub !

Un footballeur de légende

La Coupe du Monde de Messi : Le Sacre d’une Légende

La firme californienne -désormais plus à l'aise sur les réseaux sociaux- vient de publier un reel sur Instagram et un petit post sur X (ex-Twitter)Le spot est assez succinct. On y découvre un montage rapide de plans, en commençant par deux fans de football ouvrant l'application Apple TV sur un iPad dans une voiture. S'en suivent des apparitions designant leurs meilleurs buts. Mais aussi des prises de vue totalement inhabituelles !Profitons-en pour rappeler qu'à partir de ce mercredi, on pourra retrouver le nouveau documentaire consacré au sportif, intitulé. Celui-ci découpé endonnera un aperçu exclusif des-et octuple Ballon d'Or- à la Coupe du Monde de la FIFA et de sa victoire au Qatar, en 2022 avec l'équipe d'Argentine en finale contre la France.Le joueur évoquera, permettant de voir un regard intime et sans précédent sur sa quête de victoire en Coupe du Monde. Avec Messi, on pourra voir également, des entraîneurs, des adversaires, des fans et des commentateurs témoignant de son influence sur le monde du football mondial.