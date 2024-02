Apple TV repart à la conquête de l'espace et de la Terre (avec Loki)

UNE AVENTURE SPATIALE

« Une aventure spatiale pleine d'action et une exploration des cotés sombres de la psychologie humaine. »

UN FOOTBALLEUR DE LÉGENDE

un monde bourdonnant d'histoires sonores inattendues, inconnues et inédites que nous n'avons jamais été en mesure de capturer - jusqu'à présent

Pour ce weekend qui s'annonce pluvieux (enfin comme les trois prochaines semaines),. Elle incarne Jo, une astronaute qui revient sur Terre après une catastrophe dans l'espace. Mais son retour ne semble pas idyllique, elle découvre en effet que des éléments clés de sa vie semblent manquer.Côté casting, on peut retrouver Jonathan Banks, nominé aux Emmy (), James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett et Barbara Sukowa. La série a été créée et écrite par Peter Harness, qui a travaillé suret surtoutMais Apple adore ce qui est hors de prix ! Elle est également la plus grande production télévisée de Finlande. A tel point qu'au mois d'août dernier, la production accusait un grave arriéré de paiement dans ses factures en Finlande, avec plus d'un million d'euros restant dus, et ce, des mois après la fin du tournage.Celui-ci découpé en quatre parties donne un aperçu exclusif des coulisses des cinq participations de la star argentine -et octuple Ballon d'Or- à la Coupe du Monde de la FIFA et de sa victoire au Qatar, en 2022 avec l'équipe d'Argentine en finale contre la France.Avec Messi, on peut voir également des interviews de certains de ses coéquipiers, des entraîneurs, des adversaires, des fans et des commentateurs témoignant de son influence sur le monde du football mondial. Le documentaire permet de suivre son cheminement depuis son premier match avec l'équipe nationale argentine jusqu’à cette finale, lors de la Coupe du Monde de 2022.En effet,, en la personne de Tom Hiddleston, lauréat d’un Golden Globe et nominé aux Emmy Awards.. On pourra ainsi naviguer de la forêt australienne aux eaux peu profondes en passant par l’Amazonie, l’Afrique, la forêt en hiver, la côte Atlantique, les mondes polaires et le Pacifique.Filmé surrévèle notre planète comme jamais auparavant -. La série a été produite par(Alex Williamson, Isla Robertson et Sam Hodgson ) et réalisée par Tom Payne.