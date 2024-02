Apple profite de l'Ours d'or remporté par Martin Scorsese au festival de Berlin 

Une cérémonie de Killer !

L'Ours d'Or d'honneur rend hommage à des personnalités importantes du monde du cinéma et est décerné à ceux qui ont mené une carrière artistique exceptionnelle

Taxi Driver

Raging Bull

Killers of the Flower Moon

UN GOLDEN GLOBE POUR LILY GLADSTONE

Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon

. L'occasion de mettre en lumière son tout dernier filmqui est diffusé actuellement sur Apple TV+. L'évènement s'est d'ailleurs ouvert sur des extraits du film, accompagnés d’une, composée par Robbie Robertson. Rappelons que la musique du film est en lice pour les Oscars dans la catégorie Meilleure musique de film.. Parmi les invités présents, venus apporter soutien et félicitations au réalisateur deou, figuraient Sharon Stone, Fatih Akin ou encore Thelma Schoonmaker, nominée aux Oscars dans la catégorie du meilleur montage pourDe son côté, Lily Gladstone avait reçu, en janvier dernier, le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame, pour son rôle dans, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert DeNiro. Le film avait reçu sept nominations -notamment pour Martin, Leonardo et Robert- et était en lice dans les catégories de meilleur film dramatique, de la meilleure musique et du meilleur scénario.. Cette série de crimes est connue sous le nom de Règne de la terreur. Le film est d'ailleurs basé sur le livre de David Grann: Meilleur film (aux côtés de Barbie et Oppenheimer hein...), Meilleure réalisation (Martin Scorsese), Meilleure actrice (Lily Gladstone), Meilleur second rôle (Robert DeNiro), Meilleure musique de film (Robbie Robertson), Meilleure chanson originale (Wahzhazhe (A Song For My People par Osage Tribal Singers), Meilleur montage (Thelma Schoonmaker), Meilleure photographie (Rodrigo Prieto), Meilleurs décors (Production Design: Jack Fisk; Set Decoration: Adam Willis), Meilleurs costumes (Jacqueline West).