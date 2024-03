Apple TV + est-il vraiment rentable ?

Une rentabilité bizarre

Jusqu’à présent,. En effet, pour des budgets de production globaux s’élevant à 700 millions de dollars, les derniers films n’ont généré que 467,143 millions de dollars. Mais, dans un joli tour de passe-passe comptable et optimiste,pour, pouret pourEn effet, Apple intègre dans son équation, tous les produits dérivés et autres. Cela va bien évidemment des, avec les abonnements à son service Apple TV+ que cela pourrait générer. En fait, sur les trois productions, seul Argylle inquiète réellement. Avec son budget de 200 millions de dollars, ses recettes au box-office ne se sont élevées qu’à 92,5 millions de dollars au niveau mondial.Mais le. L’important étant de sortir les films en salles pour qu’ils aient une chance de participer à la course aux Oscars. Si la rentabilité n’est pas forcément présente, ce qui suffit à justifier de tels investissements. Le film CODA , Oscar du Meilleur Film, Meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur et Meilleur scénario adapté en 2022 en est le meilleur exemple. En effet, pour un budget de 10 millions de dollars, il n’a rapporté que 2,237 millions dans le monde.Rappelons que les Oscars sont organisés par, association professionnelle et communauté mondiale comportant plus de 10 500 artistes, cinéastes et techniciens travaillant dans le domaine du cinéma. Depuis 2022, sa présidente est la productrice Janet Yang. Pour 2024,, dont 265 éligibles dans la seule catégorie “Meilleur film”.Pour être éligibles, les films doivent avoir été diffusés :située dans l'une des six aires métropolitaines suivantes : Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami et Atlanta. La diffusion doit avoir lieu durant sept jours consécutifs, à raison de trois séances payantes par jour entre 18h et 22h.Pour s'adapter à ces règles, les plateformes de streaming (Netflix, Apple, Amazon...) ont du acquérir ou louer des salles, toujours dans l'une des six villes précitées pour y présenter leurs productions.Pour cette année,concourt da(un beau record) : Meilleur film (aux côtés de Barbie et Oppenheimer hein...), Meilleure réalisation (Martin Scorsese), Meilleure actrice (Lily Gladstone), Meilleur second rôle (Robert DeNiro), Meilleure musique de film (Robbie Robertson), Meilleure chanson originale (Wahzhazhe (A Song For My People par Osage Tribal Singers), Meilleur montage (Thelma Schoonmaker), Meilleure photographie (Rodrigo Prieto), Meilleurs décors (Production Design: Jack Fisk; Set Decoration: Adam Willis), Meilleurs costumes (Jacqueline West).Lede Ridley Scott -foudroyé par les critiques- repart également avec: Meilleurs décors (Production Design: Arthur Max; Set Decoration: Elli Griff), Meilleurs costumes (Janty Yates et Dave Crossman), Meilleurs effets visuels (Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco and Neil Corbould).Enfin, du côté d’AppleTV+,. En effet, la seule sortie du jour permet de retrouver Eugene Levy, acteur reconnu et explorateur stressé dans la saison 2 deCe dernier sort ainsi de sa zone de confort et part pour un tour du monde express des destinations les plus belles et intrigantes.Leset permettent de découvrir la Suède et l’Écosse.