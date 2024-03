La série d'Apple TV+ "Defending Jacob" sera diffusée à partir de ce soir sur TF1 !

Vous regardez quoi ce soir ?

Décidément, il s’agit là du contenu d’Apple TV+ qui aime bien les premières fois, puisque la série a été la première à opter pour un lancement physique en DVD/ Blu-Ray. C'est aussi laIl faut dire que la série a connu un franc succès auprès du public et de la critique.. L'émission aurait été en moyenne 29,5 fois plus demandée qu’une autre série aux États-Unis au cours de ses 60 premiers jours sur la plateforme.Rappelons que la série a fait ses débuts en avril 2020 sur le service de streaming de Cupertino.Basée sur un roman éponyme , elle retrace l'histoire vraie d'Andy Barber, un procureur à qui tout a réussi, jusqu’au jour où sa vie bascule lorsque son fils est accusé du meurtre d’un adolescent. Celui-ci devra tout faire pour le défendre et prouver son innocence devant la cour.