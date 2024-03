Le grand flop des Oscars pour Apple !

Apple repart bredouille !

Killers of the Flower Moon

Napoléon

Rappelons que pour être éligibles, les films doivent avoir été diffusés, entre le 1er janvier et 31 décembre 2023, dans au moins une salle de cinéma située dans l'une des six aires métropolitaines suivantes : Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami et Atlanta. La diffusion doit avoir lieu durant sept jours consécutifs, à raison de trois séances payantes par jour entre 18h et 22h. Pour s'adapter à ces règles, les plateformes de streaming (Netflix, Apple, Amazon...) ont du acquérir ou louer des salles, toujours dans l'une des six villes précitées pour y présenter leurs productions.

And the winner is...

Oppenheimer

Pauvres créatures

Anatomie d'une chute

Cet Oscar va m'aider à traverser la crise de la quarantaine

La firme avait pourtant mis toutes les chances de son côté avec treize nominations à cette édition des Oscars 2024 pour ses productions diffusées sur Apple TV+.concourait(un beau record) : Meilleur film (aux côtés de Barbie et Oppenheimer hein...), Meilleure réalisation (Martin Scorsese), Meilleure actrice (Lily Gladstone), Meilleur second rôle (Robert DeNiro), Meilleure musique de film (Robbie Robertson), Meilleure chanson originale (Wahzhazhe (A Song For My People par Osage Tribal Singers), Meilleur montage (Thelma Schoonmaker), Meilleure photographie (Rodrigo Prieto), Meilleurs décors (Production Design: Jack Fisk; Set Decoration: Adam Willis), Meilleurs costumes (Jacqueline West).Lede Ridley Scott -foudroyé par les critiques- affichait aussi: Meilleurs décors (Production Design: Arthur Max; Set Decoration: Elli Griff), Meilleurs costumes (Janty Yates et Dave Crossman), Meilleurs effets visuels (Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco and Neil Corbould).Le biopic qui retrace la vie du père de la bombe atomique est donc le grand vainqueur de 2024 ! En effet,Grand favori avec 13 nominations, le long-métrage a engrangé plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office.: meilleurs maquillages et coiffures, meilleurs décors, meilleurs costumes et meilleure actrice pour Emma Stone.Il avait remporté ce titre aux derniers Golden Globe début janvier. La réalisatrice est montée sur scène avec son compagnon Arthur Harari, co-scénariste en plaisantant :. Maître de cérémonie,(et lâché un petit skud contre un certain acteur français).