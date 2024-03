Liberté et démocratie au programme d’Apple TV+ ! (Faut-il y voir un message ?)

Manhunt

C’est tout d’abord un thriller politique qui fait son apparition dévoilant un récit épique sur le crime le plus connu et pourtant le plus incompris de l’Histoire.Pour l’heure, ce sont les deux premiers épisodes qui sont proposés,La série permet de retrouver Tobias Menzies () mais également Anthony Boyle ou encore Hamid Linklater. Basée sur le livre de James Swanson, la série a été décrite en partie comme une fiction historique et un thriller aux allures complotistes. Elle est centrée sur lesPour la deuxième nouveauté de ce vendredi, on s'envole en compagnie. On retrouve un récit poignant, narré paravec la participation(tous deux producteurs exécutifs).Ce documentaire -réalisé par Mark Herzog et Laurent Bouzereau- dure! N’hésitez pas à le regarder !Du côté des programmes à venir,En coulisses (production et réalisation), on trouve Jesse Moss et Amanda McBaine, à qui on doit déjà, proposé par AppleTV+, mais egalement le studio Concordia de Davis Guggenheim et Mile End Films à la production.Comme pour les garçons de. Elles vont y élaborer un gouvernement à partir de zéro, faire campagne pour un poste et former une Cour suprême pour débattre de questions décisives.Enfin,. Cette nouvelle série mettra en vedette André Holland dans le rôle du leader des Black Panther, Huey P. Newton.On pourra ainsi découvrir le fondateur des Black Panther, lors de. La série fera ses débuts le 17 mai prochain, avec les deux premiers épisodes, suivis de nouveaux épisodes tous les vendredis jusqu'au 14 juin. L'acteurest réalisateur et producteur exécutif des deux premiers épisodes.Huey P. Newton est interprété par André Holland, aux cotés d’Alessandro Nivola, Tiffany Boone, P. J. Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie et Glynn Turman.