Mais pourquoi Disney+ a changé de logo ?

Pourquoi passer du bleu au vert ?

Une histoire de concurrence !

S'il a subtilement évolué au fil du temps, il conserve toutefois le même code : des lettres blanches sur fond bleu plus ou moins uni. Et patatras, voici que le marine devient émeraude (remarque les contes de fées tournent désormais en contes de sorcières et autre vampires)., plateforme de streaming aux contenus davantage destinés aux adultes.. Néanmoins, force est de constater que le logo est...vert.Ce mercredi, Disney a finalisé l'ajout du catalogue de Hulu sur sa plateforme américaine.car une partie des contenus d'Hulu se trouvent déjà dans la section Star, destinée aux plus de 12 ans.En effet, ces dernières années, les plateformes de streaming se sont multipliées et beaucoup d'utilisateurs ne savent où donner de la tête. Ce changement devrait permettre d'face aux applications rivales, qui affectionnent un design bleu ou noir, comme Prime Vidéo, HBO Max ou Paramount+.En effet, c'est la crise même chez Mickey qui a perdu 1,3 million d'abonnés pendant la saison des fêtes. Aussi Bob Iger entend bien y remédier par tous les moyens possibles.