Apple s’offre une actrice française oscarisée au casting de The Morning Show

The Morning Show, toujours au cœur de l’actu !

tout fait exploser l'année dernière avec la plus grosse bombe que nous puissions construire. Donc, nous devons nous demander comment le groupe va se reconstituer et à quoi cela ressemblera-t-il ? Nous entrons dans le monde des DeepFakes et de l’IA et de la désinformation dans le brouillard de guerre que nous voyons actuellement au Moyen-Orient et ainsi de suite. Nous cherchons à qui faire confiance. Et pouvez-vous faire confiance à ce que vous voyez ? Pouvez-vous vous faire confiance ? Pouvez-vous faire confiance à votre média ?

Un casting de star !

Sur, la scénariste, showrunner et productrice exécutive, Charlotte Stoudt, s’est ainsi livrée à quelques révélations.. L’avenir de l’émission d’information était en effet compromis avec l’arrivée d’un magnat de la technologie intéressé par le réseau UBA. Des alliances inattendues s’étaient formées, des secrets révélés avec force de remises en question.Elle précise ainsi avoirElle jouera le rôle de Céline Dumont, une opératrice avisée issue d'une grande famille. Peu d’informations supplémentaires ont pu filtrer, mais le simple nom de l’actrice française eten 2008 suffit amplement à susciter l’interêt.On est bien loin de ce long dimanche de fiançailles , mais on est sûr qu’elle endossera le rôle avec talent, s’engouffrant dans un taxi en très deux interviews ! Le service n’a d’ailleurs pas manqué de souhaiter la bienvenue à l’actrice sur les réseaux sociaux, dont X (anciennement Twitter) et en français !