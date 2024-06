Apple s'offre Lambert Wilson et Carole Bouquet pour sa série sur la haute-couture

Les premières images de La Maison

La haute-couture côtoie le drame dans les coulisses d’une célèbre maison centenaire. Dirigée par une dynastie en plein scandale et forcée à se réinventer après la diffusion d’une vidéo impliquant le créateur star Vincent LeDu (Lambert Wilson), la maison de haute-couture de sa famille ne tient plus qu’à un fil. Perle Foster (Amira Casar), ancienne muse de Vincent et aujourd’hui encore dans son ombre, s’allie à Paloma Castel (Zita Hanrot), issue d’une nouvelle génération de stylistes visionnaires, afin de sauver et de réinventer la Maison LEDU. Elle revendique la place qui lui revient, à la fois au sein de la famille LeDu et du monde de la mode.

Notons que celle-ci a été, mettant en scène de grands noms du cinéma français, notamment Lambert Wilson, Amira Casar, Carole Bouquet, Zita Hanrot, Pierre Deladonchamps, Antoine Reinartz, Anne Consigny, Florence Loiret Caille et Ji-Min Park.Pour ce contenu (diffusé en langue française), dix épisodes d'une heure sont prévus pour découvrir ce qui se trament dans les coulisses d'un atelier emblématique basé à Paris. On découvrira les relations entre deux familles rivales illustres, dysfonctionnelles et puissantes qui se disputent le leadership dans le monde impitoyable de la haute couture.Pour la suite,. Pour rappel, Apple ne propose pas beaucoup de contenus d'origine française. En effet, le catalogue en compte seulement trois pour le moment : Calls, Liaisons et les Gouttes de dieu. On ne compte pas CODA, malgré ses liens avec la Famille Bélier. C'est donc une série très attendue des francophones !