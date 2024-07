Apple baisse le prix de son MLS Season Pass

La fin de la saison en solde !

réduit pour les matchs restants en 2024, y compris les playoffs. Le forfait se renouvellera au prix de la saison complète en 2025

A Fond la pub !

UN ABONNEMENT À 11,99 EUROS EN PLUS DES 6,99 EUROS SUR APPLE TV+

1080P ET DOLBY 5.1 SUR LE GAZON

C’est en effet le 19 octobre prochain que nous connaîtrons. Comme la moitié des matchs ont été proposés, c’est une coupe de plus de 55% qui est mise en place par Apple TV+, afin de profiter de la deuxième moitié de la saison.Rappelons que depuis le mois de février, on peut regarder Lionel Messi et ses confrères, taper le ballon sur les terrains des États-Unis,. Il en coûtera ainsi 39 euros pour regarder le reste des matchs de cette saison. Apple indique ainsi que le prix estApple l’a bien compris puisqu’en février dernier, pour le début de la saison 12024, la firme californienne -désormais plus à l'aise sur les réseaux sociaux- a publié un reel sur Instagram et un petit post sur X (ex-Twitter)Le spot est assez succinct. On y découvre un montage rapide de plans, en commençant par deux fans de football ouvrant l'application Apple TV sur un iPad dans une voiture. S'en suivent des apparitions designant leurs meilleurs buts. Mais aussi des prises de vue totalement inhabituelles !Pour ceux qui ne sont pas abonnés, le pass est accessible à 13,89 euros par mois (89 euros par saison). Il est ainsi accessible via l'application Apple TV sur les appareils Pommés, les téléviseurs connectés, les appareils de streaming, les décodeurs, les consoles de jeux, et sur le web sur tv.apple.Cette formule permet aux fans de plus de 100 pays de, l'ensemble des séries éliminatoires et la Leagues Cup (compétition nord-américaine de soccer organisée conjointement par la Major League Soccer et la fédération du Mexique de football).. Coté interaction, des données et des graphiques améliorés fournissent une meilleure analyse en cours de match.Dans le même temps, les commentaires sont assurés à la fois en anglais et en espagnol,. De nombreuses émissions sont également proposées afin d’aller plus loin dans la connaissance des joueurs et des équipes. Parmi celles-ci, notons MLS 360, une nouvelle émission qui propose un aperçu détaillé de chaque match, avec statistiques, analyse et discussion entre divers spécialistes.