Apple ouvre un Apple Store dans la ville natale de Samsung !

Un nouvel Apple Store sud-coréen

Une attaque directement dans la ville natale de Samsung

situé dans le quartier de Hongdae, qui possède une histoire de culture de rue créative, l’Apple Store Hongdae sera la base pour les rêveurs de réaliser leurs rêves autant qu'ils le souhaitent. Avec l'ajout de l'imagination fantaisiste de beaucoup de gens, cet endroit qui deviendra un endroit plus merveilleux a ouvert ses portes

, heure locale. Notons qu'il s'agit du 100e magasin dans la région Asie-Pacifique, ce qui lui vaut les honneurs d'un article sur le site web d'Apple avec quelques photos bien cadrées.Celui-ci est toujours totalement camouflé par une bâche noire, dissimulant sa façade un peu particulière. En effet, cette dernière bénéficiera d'une immense vitre courbée. A l'intérieur, on retrouve des immenses panneaux en bois sur les murs et une disposition très semblable aux autres magasins de la firme. La firme précise qu'il y aura unepour aider les consommateurs à passer du côté obscur de la force !Ce dernier est disponible librement sur la page du magasin, dans la section retail d’apple.com. Il reprend bien évidemment la pomme, cette fois réalisée façon, peint à la bombe dans de nombreuses couleurs et un très beau dégradé.Mais le tout n’est pas non plus dénué de sens. En effet,Bien évidemment,et il suffira de s’inscrire sur la page de la boutique en question. Rappelons que l'année dernière,