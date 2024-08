Disney+ va augmenter ses abonnements très prochainement

Un ré-alignement face à la concurrence

Et les autres services ?

D’après une annonce faite hier,Quant à eux, les nouveaux prix entreront en vigueur à partir du 17 octobre. Le prix de Disney+ avec publicité s'élèvera à 9,99 dollars par mois, soit une augmentation de 2 dollars (+25%). L'option sans publicité passera de 13,99 à 15,99 dollars par mois, et de 139,99 à 159,99 dollars par an (+14,3% pour les deux abonnements).La firme aux grandes oreilles n’a pas précisé de raison particulière à ce changement qui n’’est pas vraiment une surprise, loin de là. En effet, dans un, Disney+ est même plutôt en retard par rapport à la concurrence, qui ont tous boosté leurs abonnements depuis octobre 2023.Pour le moment, la hausse de tarif est limitée aux États-Unis. Mais il n'y a aucune raison pour le mouvement ne soit pas étendu à d'autres pays, et ce, très prochainement., facturant 2 euros de plus par mois aux abonnés pour atteindre 10,99 et 19,99 euros. Il s’agit au total d’une augmentation de 67% pour le service Premium depuis son lancement en 2014 dans l’Hexagone.. Lors de ses derniers résultats financiers, elle a aussi annoncé la fin imminente de sa formule Essentiel sans pub pour deux nouveaux marchés : les Etats-Unis et… la France. L’abonnement Essentiel -qui était passé de 8,99 euros à 10,99 euros par mois le 23 octobre dernier- vient en effet de se faire rayer de la carte. Il fallait bien s'y attendre, le dernier abonnement sans publicité n'avait pas trop bougé.A titre de comparaison,Avec son catalogue un peu moins fourni quantitativement (mais pas qualitativement), il reste aujourd'hui l'un des moins chers du marché...