Disney+ reporte l'interdiction du partage du mot de passe

Reculer pour mieux sauter ?

Les raisons du report ?

Evoquée en septembre 2023, puis à nouveau en janvier dernier, l'interdiction du partage des comptes chezfait constamment parler d'elle mais personne ne la voit venir. Elle devait d'ailleurs être mise en place pour cet été, mais elle vient d'être àComme la concurrence, cette restriction devraitet ainsi augmenter le nombre de clients et les recettes correspondantes. Netflix, qui avait été un des premiers à le faire, avait pu booster sa formule financée par la pub, et ce, avec un franc succès.Pour rappel,. Après un départ en fanfare, la Walt Disney Company -qui visait les 230 millions d'abonnés au troisième trimestre de 2024, a quelque peu raté son objectif.Ce report pourrait s'expliquer par l' annonce du début de semaine , à savoir. Cette dernière est prévue pour entrer en vigueur à compter du 17 octobre mais on devrait en savoir plus à partir du 4 septembre.Le prix de Disney+ avec publicité s'élèvera à 9,99 dollars par mois, soit une augmentation de 2 dollars (+25%). L'option sans publicité passera de 13,99 à 15,99 dollars par mois, et de 139,99 à 159,99 dollars par an (+14,3% pour les deux abonnements).Pour le moment, la hausse de tarif est limitée aux États-Unis.