Netflix gratuit ? Encore plus de pub sur Amazon ? Est-ce possible ?

Netflix -qui vient récemment de tuer sa formule Essentiel sans pub- planche toujours. Ce n'est pas vraiment un scoop puisque la plateforme a déjà testé la formule 100% gratuite dans certains pays avant de l'abandonner. Mais dans une interview publiée par, Greg Peters -le co-directeur de Netflix- est revenu sur le sujet.Selon lui,et comme n'importe quelle société de service, cette dernière cherche toujours de: comment intégrer et tirer profit de l'intelligence artificielle, développer les jeux vidéo ou encore diffuser des événements sportifs exclusifs / en direct...Parmi les projets dans les tuyaux, il revient donc sur, tout en étant très clair. En effet, il émetsur la viabilité et la pérennité de cette possibilité.Il préfère penser à une autre(qui pourrait rassure davantage les financiers), à savoir. Pour lui, le modèle économique de Netflix ne repose pas sur la publicité -contrairement à Meta par exemple- mais bien sur les abonnements.De son côté, Amazon l'a bien compris. En effet, depuis le 9 avril dernier, l a publicité a débarqué en France sur Prime Video, et ce,. La formule de base ne change pas. Par défaut, les abonnés sont donc soumis au visionnage des réclames, mais il est possible de les enlever moyennant 1,99 euros de plus par moi.En effet, on apprend qu'Amazon aurait l'intention d'augmenter sensiblement le nombre de publicités. Dans les colonnes du, Kelly Day -vice-présidente de Prime Video International- a en effet annoncé que, se gardant de préciser dans quelle proportion.: des réclames en début de chaque contenus, à intervalles réguliers dans un épisode () ou encore via un carrousel, au sein de l'interface. Les publicités pourraient aussi s'afficher à l'écran lorsque vous mettrez un contenu sur pause. Bref tous les moyens sont bons !