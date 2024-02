1,99€ pour zapper la pub sur Amazon Prime Video ! (on vous dit quand !)

De la pub dans la formule de base !

En cliquant sur Précommander Prime Video sans publicité, vous demandez à démarrer votre abonnement immédiatement le 9 avril et reconnaissez avoir lu et accepté les Conditions d'utilisation de Prime Video, et vous nous autorisez à débiter votre mode de paiement par défaut ou tout autre mode de paiement enregistré de 1,99 €/mois. Votre abonnement sera renouvelé jusqu'à résiliation. Vous pouvez le résilier en vous rendant sur la page Paramètres. Vous pouvez résilier votre abonnement dans les 14 premiers jours ou à tout moment, mais si vous avez utilisé l'abonnement, vous n'aurez pas droit à un remboursement. Une inscription Amazon Prime ou un abonnement Prime Video est requis pour s'inscrire.

. La firme avait prévenu par mail de ce changement qui est également arrivé au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada.. Le groupe avait indiqué que le programme serait déployé en France, en Italie, en Espagne, au Mexique et en Australie par la suite...Depuis quelques heures, les abonnés en France ont également droit à leur petit mail sur l'adresse indiquée via leur compte Amazon ou Prime Vidéo (voir la capture ci-dessous).(afin de garantir des revenus pour trouver d'autres shows dignes d'intérêt, nous écrit Amazon ! C'est pour la bonne cause !).Cela veut dire que l'abonnement de base ne change pas,En cliquant sur le lien dans le mail,Notons qu'il s'agit d'une précommande avec quelques petites conditions qu'on conseille de lire si vous souhaitez vous engager., comme la livraison plus rapide, l'accès au service Prime Video et Amazon Music ou encore un abonnement offert à une chaine Twitch par mois. Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.