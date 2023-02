La fin programmée de Salto est proche. Il n’est plus possible d’y souscrire !

220 millions de pertes, pas de repreneur

Il n'est malheureusement plus possible de souscrire à Salto. Merci à tous les abonnés Salto d’avoir partagé avec nous leur envie et leur enthousiasme pour une plateforme de streaming Made in France.

Bye bye le Netflix à la Française !

Après. Et c’est par un message laconique sur le site web de Salto que la nouvelle a été enfinA noter que les abonnés actuels peuvent encore visionner leurs programmes, mais sans savoir jusqu’à quelle date.Pour rappel, la plateforme française a été dévoilée en juin 2018 par ses principaux actionnaires, TF1, M6 et France Télévisions. Mais cette dernière qui devait être la réponse nationale à Netflix n'a pas eu le succès escompté, enregistrant seulementcontre plus 10 millions pour Netflix sur l'Hexagone. L'abonnement était proposé à 7,99 euros par mois sans engagement ou 69,90 euros pour un an -soit un prix identique à ceux pratiqués par la concurrence.Après le retrait de TF1 et M6, il fallait retrouver un repreneur fiable. Courant janvier, le nom d’une société espagnole, Agile, avait été avancé. Mais cette dernière -trop petite- n'avait pas convaincu France Télévisions, seul décisionnaire. Après bien des rumeurs, il s’était tenu le 20 janvier dernier, un Comité social économique central extraordinaire au niveau de France Télévisions . La question de la dissolution et de la cessation d’activités de Salto étaient à l’ordre du jour mais aucune réponse officielle n’avait été communiquée depuis.