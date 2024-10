Apple TV+ rejoint Prime Video, mais pas partout

L'amour

Amazon ajoute Apple TV+ à Prime Video

Présumé Innocent sur AppleTV+

Une stratégie gagnante

L’expansion du catalogue Prime Video aux États-Unis

Prime Video

qualité plutôt que quantité

Amazon continue d’étendre les plateformes de streaming disponibles via son service Prime Video, mais uniquement aux États-Unis pour l’instant.. Cette intégration ne concerne pour l’instant pas la France, où Apple TV+ est déjà inclus dans les offres Canal+ sans frais supplémentaires. Aux États-Unis, Apple rejoint ainsi d’autres services comme HBO Max et Paramount+, déjà disponibles sur Prime Video (comme en France).Ce partenariat n’est pas une première entre Amazon et Apple, qui collaborent déjà sur la distribution de leurs services via leurs appareils respectifs. Mais cette nouvelle étape renforce leur collaboration en rendant Apple TV+ plus facilement accessible pour les abonnés Prime américains.Avec l’ajout d’Apple TV+ sur Prime Video aux États-Unis, Amazon continue de diversifier son offre avec plus de 100 services complémentaires.. Pour les amateurs de sport, Apple TV+ propose également des événements en direct comme la Major League Soccer et la Major League Baseball, un avantage pour les américains qui recherchent une offre complète.Pour rappel, Apple TV+ et Amazon Prime Video sont très différents par leurs modèles économiques et leurs contenus., offrant principalement des productions originales souvent saluées par la critique. À l’inverse, Amazon Prime Video, disponible en tant que service autonome depuis 2016, propose un énorme catalogue mélangeant productions originales et contenus tiers. Prime Video est aussi inclus dans l’abonnement Amazon Prime, offrant ainsi d’autres avantages non liés au streaming.Êtes-vous utilisateur régulier d'une des deux plateformes ?Parlez-nous de vos séries et films préférés, ça donnera des idées de trucs à regarder pour le week-end pluvieux qui s'annonce !