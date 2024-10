Oubliez la 4K : Alien Romulus bientôt disponible en édition limitée sur VHS

45 ans et toutes ses dents

Alien: Romulus

Un boîtier rétro

Bwaaa

Le film est bien au moins ?

Alien: Romulus

Alien: Covenant

Pensez à rembobiner !

Et si on n’a pas de magnétoscope ?

Alien: Romulus

Vous ne le saviez peut-être pas, mais comme moi, la franchise Alien fête ses 45 ans , avec une surprise pour les fans nostalgiques. Le film, sorti en août 2024, sera disponible en édition limitée sur VHS dès le 3 décembre 2024.La sortie de ce film sur cassette VHS s’accompagne d’une version au format 4:3, rappelant les fameux écrans cathodiques qui ont fait notre bonheur à l’époque. Cette idée originale s’inscrit dans une tendance actuelle où des formats anciens tels que le vinyle et les K7 audio refont surface, pour le plus grand plaisir des collectionneurs.Cette édition spéciale a été annoncée par 20th Century Studios lors d’une projection en partenariat avec le Beyond Fest à Los Angeles.pour plonger les amateurs d’Alien dans une expérience visuelle immersive dès la réception de la boîte. Outre cette version VHS, le film sera également, bien sûr, disponible sur des supports plus modernes, comme le 4K UHD, le Blu-ray et le DVD, le même jour. Aucune information n’a encore été communiquée quant au prix ou au nombre de copies disponibles pour cette édition limitée.Sorti en salles en août,a rapidement rencontré un succès mondial, avec près de 350 millions de dollars au box-office.surpassant de loin son prédécesseur,. Le film, réalisé par Fede Alvarez et produit par Ridley Scott, raconte l’histoire d’un groupe de jeunes colons spatiaux qui découvrent une station abandonnée, réveillant par inadvertance les terrifiants Xénomorphes. La combinaison de l’action et de l’horreur a conquis aussi bien les critiques que les fans de la franchise de la première heure.Pour ceux qui n’ont plus de magnétoscope sous la main, pas d’inquiétude.sera également disponible en version numérique et sur les principales plateformes de streaming, bien que la date exacte de sortie ne soit pas encore confirmée, surtout pour la France avec ses règles spécifiques sur la chronologie des médias.qui veulent revivre la saga Alien sous un format emblématique.Vous vous positionnez comment vous dans cette mode du retour du vintage ? Vous avez une platine vinyle par exemple ? Vous l’allumez parfois ? (Moi jamais bien sûr, alors qu’elle trône dans mon salon). Ah aussi, si vous avez besoin d'un magnétoscope, vous en avez un de disponible sur Amazon