Crunchyroll va débarquer sur YouTube Primetime Channels

Lancé en 2022, YouTube Primetime Channels regroupe aux Etats-Unis plus de 45 services de streaming payants comme Prime Video et Apple TV+, que les utilisateurs peuvent gérer directement depuis l’application YouTube. En intégrant Crunchyroll à cette offre, YouTube veut capter l’attention des amateurs d’ anime et renforcer son attrait auprès de cette audience spécifique., un atout indéniable pour ceux qui préfèrent centraliser leurs abonnements au sein d’une seule interface. Pour YouTube, cela représente aussi une opportunité d’augmenter l’audience de Primetime Channels en capitalisant sur la popularité croissante de l’animation japonaise.Pour rappel, Crunchyroll propose l’un des plus grands catalogues d’anime au monde avec ses 50 000 épisodes et plus de 2 000 titres. Cet automne, la plateforme ajoute d’ailleurs 40 nouvelles séries, dontet la saison 2 de, en simplifiant l’accès pour les abonnés existants.Cette expansion est également stratégique pour Crunchyroll, qui s’efforce d’étendre sa portée mondiale. Filiale de Sony Pictures Entertainment et d’Aniplex (Sony Music Entertainment Japan), la plateforme mise sur cette collaboration avec YouTube pour renforcer sa position de leader sur le marché de l’anime.en offrant un accès facilité à son contenu via une plateforme grand public. Cette possibilité sera proposée aux utilisateurs des pays suivants : France, États-Unis, Royaume-Uni et Australie . Il faudra simplement que YouTube soigne la mise en avant de ses, parce que pour le moment elles sont vraiment très planquées.En intégrant Crunchyroll, YouTube Primetime Channels élargit ainsi son catalogue et devient une alternative intéressante pour les utilisateurs.Si oui, utilisez-vous la plateforme Crunchyroll ?