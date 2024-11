Fraude fiscale : perquisitions en cours chez Netflix à Paris

La Casa Papel est un des plus grands succès de Netflix

Optimisation fiscale en question

Emily in Paris en plein contrôle fiscal

Du mieux en 2021, mais il reste des doutes

Lupin est une des séries françaises qui cartonne sur Netflix

Netflix et son investissement en France

L’enquête trouve son origine dans un contrôle fiscal de 2019. À cette époque, les autorités françaises avaient constaté que Netflix déclarait des bénéfices très faibles en France : seulement 2 % de marge, contre 20 % pour la maison mère aux États-Unis., comme les Pays-Bas, afin de réduire ses bénéfices déclarés en France. Bien que ces pratiques soient légales sous certaines conditions, elles attirent souvent l’attention des autorités lorsqu’elles réduisent fortement les bénéfices dans des pays importants.En 2021, Netflix a modifié sa stratégie fiscale. Depuis, les revenus déclarés en France ont augmenté,. Cependant, les enquêteurs soupçonnent toujours que l’entreprise minimise ses bénéfices réels en France. Pour approfondir leurs recherches, les autorités françaises ont reçu l’aide des Néerlandais et d’Eurojust, une agence européenne de coordination des enquêtes.Netflix n’est pas la seule grande entreprise visée pour des pratiques similaires. Des groupes comme McDonald’s et le cabinet McKinsey ont également été investigués, afin de réduire leurs bénéfices dans des pays où les taxes sont élevées.Malgré ces critiques, Netflix a toujours réaffirmé son engagement en France. En 2023, la plateforme a investi 250 millions d’euros dans les productions françaises, dont 50 millions pour le cinéma, et a contribué au financement du Centre national du cinéma., notamment grâce à des séries populaires, très locales, comme Lupin. Cette enquête pourrait néanmoins inciter Netflix et d’autres multinationales à revoir leurs pratiques fiscales en Europe pour éviter de futures investigations. C’est en tout cas ce qu’espèrent les autorités.