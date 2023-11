VE : McDonald's va devenir le plus gros réseau de charge rapide en France

2000 bornes de charge rapide chez McDonald's en France

Chaque site sera équipé d’une à trois bornes. Cela dépendra de la taille du parking et des besoins, en fonction de la fréquentation. Pour déterminer le nombre de bornes, nous prenons en compte le taux d’équipement en voitures électriques dans la région, le flux de circulation, mais aussi la présence ou non d’autres bornes rapides autour.

Charge rapide et tarifs attractifs

La chaine américaine de fast food McDonald's vient d'annoncer. Ce faisant, McDonald's deviendrait donc le plus gros réseau de charge rapide France en nombre de stations en équipant plus de 700 sites d'une à trois bornes en fonction de la localisation. Selon Christelle Vives, dirigeante d'Izivia :Contrairement aux supermarchés dont les bornes culminent souvent à 22kW dans le meilleur des cas, les futures bornes des parkings McDonald's proposeront de la charge rapide avec entre 150 et 200kW et une tension de 800V.Ce point est à prendre en compte puisque les bornes de charge sont parfois installées dans des lieux dépourvus de zone d'accueil permettant de se rafraîchir, ou encore de toilettes, là où(selon les goûts)., certains restaurants étant ouverts tard, voire toute la nuit.McDonald's et Izivia entendent ainsi proposer un réseau de charge performant et couvrant une bonne partie du territoire,(ce tarif le plus bas sera disponible sur des périodes limitées), tout en offrant plusieurs moyens de paiement, dont la carte bancaire, les badges des opérateurs, ou encore en flashant un QR Code. Bref, vous croiserez peut-être prochainement Didier au volant d'une des dernières nouveautés au McDo du coin. Ouvrez l'œil !