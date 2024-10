iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1, watchOS 11.1, tvOS 18.1 en approche ! (voilà les RC !)

Dernière ligne droite avant les versions finales !

Quelles fonctions IA à venir ?

En tout état de cause, les développeurs européens sont punis ne récupéreront pas de si tôt deux nouvelles fonctionnalités : la recopie de l'iPhone et le partage d'écran SharePlay. La firme a annonce leur report pour non conformité avec le DMA, au même titre qu'Apple Intelligence.

-même ceux ne disposant que d'un compte gratuit- peuvent donc se lancer dans l'aventure et installer à leurs risques et périls les versions bêtas des systèmes présentés à la WWDC 2024.Ces Release Candidate devraient constituer les versions finales si aucun -gros- bug n'était trouvé d'ici là. Ces dernières devraient en effet être publiées la semaine prochaine, avec une préférence pour lundi soir. Le compte a rebours est donc lancé !La première vague devrait comprendre certaines options IA de Messages (comme les Genmojis),, les outils d'amélioration de l'écriture, les Notes Mathématiques. Dans un second temps, arriveraient les améliorations de Mail, Maison ou visionOS.Pour la deuxième vague, il faudrait. La version complète ne devrait arriver qu'avec iOS 18.4, et ce, après une période de test bêta qui devrait commencer en janvier 2025.Pour rappel, cette version nettement plus performante va permettre à l'assistant vocal de contrôler les différentes actions dans les applications, de mieux comprendre ce qui est actuellement à l'écran, ou encore de déterminer ce qu'il faut faire en fonction du contexte.Bien évidemment toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...