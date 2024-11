Votre Apple TV va mieux prendre en charge votre vidéoprojecteur !

Plus de formats pris en charge

Utilisation optimisée des projecteurs

Enhance Dialog

InSight : des informations en temps réel

Économiseurs d’écran inspirés de séries et nouvelles options

Cette optimisation permettra aux utilisateurs de projecteurs une immersion plus poussée en adaptant automatiquement l’image au format de l’écran,En plus des améliorations de compatibilité d’image, tvOS 18.2 proposera aussi des ajustements sur des fonctionnalités plus spécifiques. L’optiona été revue pour faciliter l’activation des sous-titres lorsque le son est coupé,. L’interface de l’application Apple Fitness Plus a également été mise à jour pour une navigation plus intuitive et devrait mieux intégrer les fonctionnalités de l’iPhone en tant que caméra pour FaceTime.Introduite initialement avec tvOS 18, la fonctionnalité InSight se développe aussi dans cette nouvelle version. Similaire à la fonction X-Ray d’ Amazon , elle permet aux spectateurs de voir des informations contextuelles sur les acteurs ou la musique pendant le visionnage., sans interrompre la diffusion.La version finale de tvOS 18.2, prévue pour décembre 2024, pourrait aussi intégrer des économiseurs d’écran inspirés de séries populaires d’Apple TV+. Apple travaille sur une option permettant de masquer l’indicateur de volume lors de l’utilisation de périphériques externes, comme les barres de son,C’est l’occasion de nous parler un peu de votre setup dans votre salon ! Utilisez-vous une Apple TV Quel type de téléviseur ou de projecteur utilisez-vous, et quel est votre système audio rattaché à tout cela ? On veut tout savoir !