Golden Globes 2025 : entre cocorico et défaite d'Apple

Pour rappel, Slow Horses combattait pour le meilleur drame télévisé (Best TV Drama), alors que les deux acteurs Gary Oldman et Jack Lowden sont respectivement nominés dans les catégories Best TV Male Performance Drama et Best TV Supporting Male Drama. Pour Disclaimer , on retrouvait la talentueuse Cate Blanchett dans la liste des Best TV Female Performance in a Limited Series et Kevin Kline pour Best TV Male Performance in a Limited Series . Enfin, pour Shrinking , Harrison Ford troque son chapeau d'Indiana Jones pour s'allonger sur le divan, et surtout concourir au titre de Best TV Supporting Male Comedy , alors que son collègue Jason Segal l'est du côté des Best TV Male Performance Comedy .