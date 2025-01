Canal+ revoit ses abonnements : moins cher, mais moins bien

Des baisses de prix, mais à quel prix ?

Une nouvelle offre haut de gamme : « La Totale »

Les abonnements jeunes et sportifs

Une refonte mitigée

L’abonnement Canal+ de base sans engagement passe désormais à 24,99 € par mois, soit une réduction de 3 €. Ceux qui s’engagent pour 24 mois bénéficient d’un tarif réduit à 19,99 € mensuels pendant les six premiers mois, avant de revenir à 24,99 €. Une économie modeste, certes, mais qui s’accompagne de quelques coupes :. Les utilisateurs devront donc se contenter d’une qualité HD classique et d’un seul écran à la fois.Du côté des formules Ciné Séries, le tarif baisse également. Sans engagement, il passe de 39,99 € à 34,99 €. L’engagement de 24 mois permet de profiter d’une réduction à 29,99 € mensuels pendant six mois.. Paramount+, autrefois inclus dans certaines formules, disparaît et devient disponible uniquement via des packs spécifiques.Pour ceux qui souhaitent l’ensemble des contenus Canal+, la formule « La Totale » fait son apparition.: Canal+ à la demande, Apple TV+, Max Standard, Netflix Standard, Paramount+ et les chaînes sportives (Eurosport, Canal+ Sport, etc.). Elle propose également la 4K, le Dolby Atmos et quatre écrans simultanés, ce qui en fait une option réservée aux gros consommateurs de contenus, mais sans Disney+ bien sûr Les formules RAT+ à destination des moins de 26 ans restent une alternative intéressante. À 19,99 € par mois sans engagement, « RAT+ Ciné Séries » inclut des chaînes cinéma, Apple TV+ et Netflix avec pub. « RAT+ Sport »,, incluant beIN Sports, Eurosport et Canal+ Foot.Pour les amateurs de sport, l’abonnement Canal+ Sport reste inchangé à 45,99 €. Il inclut toujours toutes les chaînes sportives de la plateforme, avec une diffusion en HD,Canal+ mise donc sur une plus grande accessibilité avec des tarifs revus à la baisse.. Une stratégie qui pourrait séduire les nouveaux abonnés, mais aussi frustrer les utilisateurs habitués à une offre plus complète.