Le retour de The Last Of Us ! Les révélations de Sony pour ses prochaines adaptations

Diffusée sur HBO, l’adaptation du célèbre jeu vidéo reviendra pour une deuxième saison en avril 2025. Pour l'occasion, elle a dévoilé un nouveau trailer , offrant un aperçu captivant de ce qui attend les personnages de Joel et Ellie dans un monde post-apocalyptique toujours plus impitoyable.La firme a également annoncé quePrévue pour 2027, cette série d’animation sera réalisée par Takanobu Mizuno, connu pour son travail sur Star Wars: Vision. Elle sera apparemment diffusée sur la plateforme. Il reste à savoir si l’anime arrivera à capturer l’essence artistique et narrative du jeu, ce qu'il promet en explorant davantage l’histoire de Jin Sakai et des luttes pour l’île de Tsushima.Après le succès des adaptations deet, Sony se tourne vers d'autres franchises phares issues de son catalogue de jeux vidéo. A commencer par, dont l’univers riche en machines et tribus post-apocalyptiques sera aussi porté à l’écran. Les détails restent pour le moment limités, mais Sony promet uneEnfin,va avoir également droit à une adaptation cinématographique. Les premières rumeurs laissent entendre une aventure explosive et teintée d’humour noir, fidèle au ton décalé du jeu.Avec ces projets,. Sa stratégie actuelle consiste en effet à puiser dans son vaste catalogue de jeux pour alimenter des adaptations ce qui lui permet de s’imposer comme un acteur incontournable de l’industrie du divertissement.Le CES 2025 aura donc été l’occasion parfaite pour Sony de réaffirmer son engagement à offrir des expériences immersives aux fans de ses franchises emblématiques, que ce soit sur console, au cinéma ou via des plateformes de streaming.