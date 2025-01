Un vidéoprojecteur pliable de poche !

Un vidéoprojecteur qui tient dans la poche (ou dans la main ?)

• Résolution : Support natif 720p.

• Luminosité : 100 ANSI Lumens.

• Connectivité : Compatible AirLink pour une projection sans fil depuis un smartphone, et un dongle HDMI sans fil en option pour une compatibilité accrue.

• Son : Haut-parleur stéréo intégré de 1 W.

• Autonomie : Batterie de 5000 mAh, offrant une lecture vidéo continue pendant 1h30.

• Recharge : Prise en charge de la charge rapide via USB-C.

Un lancement en financement participatif

Avec ses dimensions réduites et ses charnières flexibles, il promet une portabilité et une polyvalence uniques.Ce design compact est complété par deux charnières permettant de plier l’appareil en trois et d’ajuster l’angle de projection selon les besoins. Que ce soit posé sur une surface ou attaché à un mur via un support,. Malgré son format miniature, la fiche technique semble plutôt intéressante pour ce form factor réduit même s'il ne faut pas s'attendre des performances d'un plus gros appareil. On reste sur un modèle portable qui peut s'utiliser lors d'un déplacement professionnel, le temps d'un weekend, ou pendant les vacances.Au premier rang des concessions faites, on trouve. Le ANSI lumen est une norme de mesure de la luminosité des vidéoprojecteurs, standardisée par l’(ANSI). Si on ne veut pas se retrouver dans le noir total pour regarder un film ou autre dans de bonnes conditions, la valeur de 1 000 ANSI lumens reste une base.L’Aurzen ZIP sera d’abord proposé via une campagne Kickstarter, lancée dès aujourd’hui, le 7 janvier 2025.Avec ce modèle, Aurzen vise à démocratiser les vidéoprojecteurs portables, en misant sur une conception unique et des fonctionnalités adaptées aux besoins des utilisateurs modernes. Il faudra attendre les premières livraisons e pour savoir si ce pari a séduit le public lors de la campagne de financement. Les premières livraisons sont attendues dans les mois suivant la fin du crowdfunding.