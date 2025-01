Conspirations sur Apple TV+ avec Prime Target

Rendez-vous dans 8 jours !

Le casting :

• Stephen Rea, nominé aux Oscars (The Crying Game),

• David Morrissey, nominé aux BAFTA (Sherwood, The Walking Dead),

• Martha Plimpton, lauréate d’un Emmy (The Regime),

• Sidse Babett Knudsen, lauréate des BAFTA (Borgen),

• Jason Flemyng (The Curious Case of Benjamin Button),

• Harry Lloyd, nominé aux BAFTA (Game of Thrones),

• Ali Suliman (Tom Clancy’s Jack Ryan),

• Fra Fee (Rebel Moon, Hawkeye),

• Joseph Mydell (The Eternal Daughter).

Rendez-vous le 17 janvier 2025 aussi

Par la suite, les épisodes seront diffusés chaque mercredi, jusqu’au 5 mars 2025. L'intrigue devrait passionner les scientifiques, car les mathématiques deviennent un enjeu mondial.Au cœur de l’histoire, on trouve Edward Brooks, un jeune prodige en mathématiques interprété par(The White Lotus, One Day). Edward est sur le point de découvrir un modèle dans les nombres premiers qui pourrait potentiellement offrir un accès universel à tous les systèmes informatiques. Mais cette percée scientifique attire rapidement l’attention d’ennemis invisibles prêts à tout pour l’arrêter.Face à ces menaces, Edward fait équipe avec Taylah Sanders, une agent de la NSA jouée par(Black Adam, In Treatment). Chargée initialement de surveiller les mathématiciens, Taylah devient une alliée clé dans leur lutte pour démêler une conspiration inquiétante et découvrir la vérité derrière les forces qui cherchent à détruire Edward et sa recherche.Pour rappel,, dont les employés ne se remémorent absolument pas de leur vie personnelle pendant qu'ils sont au travail. Inversement, ils n'ont aucun souvenir de leur lieu de travail lorsqu'ils sont absents du bureau.