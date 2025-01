Open d’Australie : des avatars pour suivre les matchs sur YouTube

pourquoi une telle représentation ?

Quels matchs sont concernés ?

Ce choix peut s'avérer audacieux pour certaines, mais... Les droits de diffusion des matchs en direct appartiennent à des chaînes de télévision. Par conséquent, l’Open d’Australie n’est pas autorisé à montrer les échanges réels sur YouTube. Or, pour contourner cette restriction,(on en connait qui vont être ravis...)... Une fois le match terminé, la chaîne va également récupérer les images pour diffuser les interviews des joueurs et leurs réactions à chaud.Les matchs retransmis de cette manière concernent notamment les rencontres se déroulant sur. Cependant, d’autres courts ont également droit à cette animation, comme la John Cain Arena. L’élimination de Stefanos Tsitsipas face à Alex Michelsen, par exemple, a été retranscrite dans ce format.S'il s'agit d'une expérience assez originale, il n'est pas sûr que les téléspectateurs accrochent du premiercoup.Si le réalisme de ces avatars laisse encore à désirer, il semble que ce ne soit pas l’objectif principal de l’Open d’Australie. L’idée est avant tout d’offrir une expérience différente et divertissante pour les fans, tout en contournant les contraintes liées aux droits télévisés.Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large, notamment de rendre le sport accessible à un public plus large, tout en innovant dans la manière de consommer les événements sportifs.. Début décembre, du côté de la NFL, les joueurs des Cincinnati Bengals et des Dallas Cowboys s'étaient transformés en Simpson.