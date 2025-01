Plagiat : que risquent Apple et M. Night Shyamalan avec Servant ?

Différences et points communs

étrangement similaires

reborn

Servant

ATTENTION SPOILER !



Côté scénaristique, le film suit une jeune femme, Emanuel, qui travaille comme nourrice pour Linda, une mère traumatisée. Elle découvre que le bébé de Linda est en réalité une poupée. Le film explore des thèmes de deuil, de folie et de relations humaines dans une ambiance de drame psychologique.



De son côté, la série raconte l’histoire de Dorothy, une mère dévastée par la perte de son enfant. Pour l’aider à surmonter son chagrin, une poupée reborn lui est donnée. Mais lorsque Dorothy engage une nounou, Leanne, pour s’occuper de la poupée, des événements surnaturels surviennent, notamment la transformation de la poupée en un bébé vivant.

Portée juridique

Selon la réalisatrice, la série aurait repris des éléments clés de son film(2013), notamment le thème des poupéeset des scènes qu’elle juge. Elle affirme que les similitudes entre les deux œuvres vont au-delà de simples coïncidences.Evidemment,, soulignant que Servant a été écrit avant la sortie de, que les poupéessont un concept existant et non exclusif à l’œuvre de Gregorini. D'ailleurs, de nombreux cas sont connus dans lesquels certains parents ont besoin d’utiliser une telle poupée afin de faire le deuil de leur enfant mort. Enfin, pour eux les similitudes relèvent davantage de thèmes généraux que de violations directes de droits d’auteur.Après une première décision de rejet en 2020,. Pour cela et non sans rire,afin de se livrer à une étude comparative et se prononcer sur la demande de Francesca Gregorini, qui réclamede dommages et intérêts.. Ce n'est pas la première fois que ce genre de dossiers arrivent. Le jury devra décider si les ressemblances entre les deux œuvres sont suffisamment significatives pour constituer une violation. Ou pas.En revanche, l’issue de ce procès pourrait avoir des répercussions importantes pour les créateurs de contenu et les plateformes de streaming. En attendant, Apple et M. Night Shyamalan continuent de nier toute accusation de plagiat, défendant l’originalité de Servant.