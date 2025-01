La 4e saison de Ted Lasso se précise...

Une annonce mystérieuse, mais révélatrice

Le 16 janvier,pour informer ses fans d’un changement dans sa tournée britannique de stand-up, intitulée. Il a expliqué que certaines dates prévues en avril seraient réorganisées en raison d’engagements liés à un autre tournage (ahum...).Bien qu’il n’ait pas spécifié la nature de ce projet,: un panneau portant l’inscriptionen arrière plan. De quoi faire tomber en pâmoison les fans devant ce symbole emblématique de Ted Lasso.Depuis son lancement, Ted Lasso est devenue une des séries les plus populaires d’Apple TV+. Avec Jason Sudeikis dans le premier rôle, le show a conquis le cœur des spectateurs grâce à son. Une grand bouffée d'air frais après le covid... La troisième saison, qui s’est conclue avec Ted quittant l’Angleterre pour retourner chez lui au Kansas, avait été saluée comme une conclusion satisfaisante.Cependant, cette fin n’a pas empêché les spéculations sur une éventuelle suite. Tim Cook, PDG d’Apple, aurait lui-même exprimé son espoir d’une quatrième saison lors d’une conversation avec Jeremy Swift (alias Leslie Higgins). En août 2024, un média rapportait que. Bien que Jason Sudeikis n’ait pas encore été confirmé, des rapports indiquent que la pré-production de la saison 4 aurait débuté en janvier 2025, corroborant ainsi les informations laissées entendre par Nick Mohammed.Certaines théories suggèrent que la série pourrait recentrer son intrigue sur d’autres personnages comme Nate, Roy, ou Rebecca, permettant ainsi à l’univers de continuer à évoluer tout en offrant de nouvelles perspectives.mais les fans de la série peuvent espérer que les rumeurs se confirment. Avec son message inspirant et son impact culturel, Ted Lasso reste une série qui a marqué son époque et pourrait bien continuer à le faire. Un seul mot : Believe !